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24 Ocak 2017 Salı 05:43

Jandarma definecileri, masa fotoğrafından yakaladı

İzmir’de tarihi eser kaçakçıları, satmak istedikleri parçaları bir masanın üzerine koyup fotoğrafını çekti. Polis masadan yola çıkarak kaçakları yakaladı

Jandarma definecileri, masa fotoğrafından yakaladı
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Jandarma definecileri, masa fotoğrafından yakaladı

Ellerinde bulunan 2 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmak için, evinde bir masa üstünde çektiği fotoğrafraları pazarlamada kullanmak isteyen define avcıları ilginç bir yöntemle bulundu.

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde tarihi eser bulunduğu ve fotoğrafla tanıttığı 11 parça eseri 2 milyon liraya satmak istediği bilgisine ulaştı. Eserlerin yeri ve satıcıyı belirlemeye çalışan jandarma, tarihi eserlerin pazarlanması amacıyla çekilen fotoğrafa ulaştı. Bizans ve Roma dönemine ait Demeter Bahar Tanrıçası heykel başı, altın para ve mühür bulunan fotoğrafları inceleyen ekipler, bir köy evinde çekildiğini tahmin ederek Selçuk’un üç mahallesinde araştırma yaptı. 60’a yakın kişiyle görüşen jandarma, fotoğrafta bulunan masa, koltuk gibi detaylardan yola çıkarak evin sahibine ulaşmaya çalıştı. İki gün boyunca yapılan araştırma sonrası, fotoğrafın çekildiği evin Sefer D.’ye (43) ait olduğu tespit edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sefer D.’nin Kalealtı’ndaki evine yapılan baskında 43 adet tarihi eser bulundu. Uyuşturucu ve hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Sefer D. ifadesinde tarihi eserleri 10 gün önce arkadaşı Mustafa A. (45) ile Efes antik kentinde taş toplarken bulduklarını ve tarihi eser olduğunu anlayınca satma planı yaptıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan Mustafa A.’nın evinde de değişik dönemlere ait 15 parça tarihi eser, dedektör ve pusula bulundu. Ele geçirilen toplam 58 adet tarihi eser Efes Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan Sefer D. ve Mustafa A.’nın sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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