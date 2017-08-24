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Japonya'dan PKK için para toplayıp gelmiş

Japonya'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi İstanbul'da tutuklandı

Japonya'dan PKK için para toplayıp gelmiş

Japonya'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi İstanbul'da tutuklandı

24 Ağustos 2017 Perşembe 21:34
Japonya'dan PKK için para toplayıp gelmiş

Japonya'dan PKK için para toplayıp gelmiş


Terör örgütü PKK adına Japonya'da bağış toplayarak İstanbul'a gelen Vakkas D. adlı kişi İstanbul'a gelişinde yakalandı.

İstanbul polisi, Japonya'da terör örgütü adına para topladığı tespit edilen PKK'nın ‘para kasası’ teröristi düzenlenen operasyonla yakaladı.

İstihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Vakkas D. adlı PKK/KCK üyesi örgüt mensubunun, uzakdoğu ülkelerinden Japonya'da örgüt adına toplayıp bu paraları PKK'ya aktardığını tespit etti.

Örgütün 'para kasası' olarak gösterilen Vakkas D.'nin 11 Ağustos'ta Türkiye'ye gireceği bilgisine ulaşan polis, zanlıyı uçaktan iner inmez Atatürk Havalimanı'da yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin düzenlediği operasyonda Vakkas D.'nin üzerinde bulunan 4 bilezik ile birlikte çok sayıda ziynet eşyaları, 24 milyon 313 bin Japon Yeni, 4 bin 595 Amerikan Doları para ve örgütsel dokümana el konuldu.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 24.08.2017 21:49
Anahtar Kelimeler:
PKKJaponya
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