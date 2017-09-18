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Kaçırılan kadını dövdüler, taksiye bindirip hastaneye yolladılar

Sevilay Çete Kale, Gaziantep'de çok sayıda STK'da yöneticilik yaptı. En son Cumhuriyet Kadınları Gaziantep Şube Başkanlığı görevini sürdürürken kaçırıldı. Saldırıya uğrayan kadın bir taksiye bindirilerek hastaneye gönderildi.

Kaçırılan kadını dövdüler, taksiye bindirip hastaneye yolladılar

Sevilay Çete Kale, Gaziantep'de çok sayıda STK'da yöneticilik yaptı. En son Cumhuriyet Kadınları Gaziantep Şube Başkanlığı görevini sürdürürken kaçırıldı. Saldırıya uğrayan kadın bir taksiye bindirilerek hastaneye gönderildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 19:30
Kaçırılan kadını dövdüler, taksiye bindirip hastaneye yolladılar

Kaçırılan kadını dövdüler, taksiye bindirip hastaneye yolladılar

Kadınlara yönelik saldırı akıl almaz boyutlara ulaştı. Gaziantep'te kaçırılan bir kadın feci şekilde dövüldükten sonra bir taksi ile hastaneye gönderildi. Kaçırılan Sevilay Çete Kale'nin halen bir kadın derneği başkanı olduğu, CHP eski il başkan yardımlığı görevinde bulunduğu öğrenildi. Saldırganların Sevilay Çete Kale'nin oğlunun ortağı olduğu ortaya çıktı. İşte olayın detayları;

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN KAÇIRMIŞLAR

Gaziantep polisini harekete geçiren olay il genelinde büyük tepki uyandırdı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2. Başkanı ve CHP Gaziantep eski il başkan yardımcısı işkadını Sevilay Çete Kale, işyerinden kaçırıldı. Darp edildikten sonra taksiyle hastaneye gönderilen Kale'yi kaçırdıkları iddiasıyla oğlunun iş ortağının da aralarında bulunduğu 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Kale'nin oğlu Kılıç Kale ile iş ortağı Ali K. arasında alacak meselesi bulunduğu, kaçırma olayının da bundan kaynaklandığı öne sürüldü.

KAFASINA LEVYE İLE VURDULAR

Edinilen bilgiye göre, Batıkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan işyerine gelen iki kişi, işkadını Sevilay Çete Kale ile tartıştı. Tartışma sırasında darp edilen Kale, iki kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilirken, zanlılara engel olmak isteyen kızı Duygu Kale ise levye ile kafasına vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Duygu Kale ambulansla hastaneye götürülürken, polise saldırganların kullandığı aracın plakasını verdi.

DÖVDÜLER TAKSİYE BİNDİRİP HASTANEYE GÖNDERDİLER

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda Sevilay Çete Kale'yi kaçıran saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Bu arada zanlılar ise kaçırdıkları kadını darp ettikten sonra taksiye bindirip hastaneye gönderdi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kale'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak feci şekilde darp edildiği belirtildi. Kale'nin beyin tomografisi çekilerek tedbir amaçlı bir süre hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.

SALDIRGANLAR OĞLUNUN ORTAĞI ÇIKTI

Sevilay Çete Kale'nin, oğlu Kılıç Kale'nin iş ortağı olan Ali K.  ve 1'i kadın 3 kişi tarafından alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırıldığı öne sürüldü. Polis 4 kişiyi gözaltına alırken, zanlıların susma haklarını kullandıkları belirtildi.

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