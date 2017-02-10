GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Şubat 2017 Cuma 16:26

Kadıköy'de silahlı çatışma 3 yaralı

Kadıköy Kızıltoprak'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada biri ağır üç kişi yaralandı.

Kadıköy'de silahlı çatışma 3 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kadıköy'de silahlı çatışma 3 yaralı
Kadıköy Kızıltoprak'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada biri ağır üç kişi yaralandı.Kadıköy Kızıltoprak Cami sokaktaki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sokaktaki  iki kişi bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı.
    Olay yerinde bir silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Cami sokakta başlayan çatışma yolun karşısında bulunan sokaktada devam etti. Çatışan kişilerden biri başından diğeri ise bacağından yaralandı. Yoldan geçen bir kadın da bacağından yaralandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kadıköy
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı: Zamanlama manidar Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı: Zamanlama...
Ağrı'da deprem 4.5 Ağrı'da deprem 4.5
Merkez Bankası’na FETÖ operasyonu Merkez Bankası’na FETÖ operasyonu
 Ünlü baklavacıya rekor ceza talebi  Ünlü baklavacıya rekor ceza talebi
Çanakkale'de deprem 4.9 Çanakkale'de deprem 4.9
Cansu Cartı cinayeti, Bağcılar'da 16 yaşındaki kızı, erkek arkadaşı katletti Cansu Cartı cinayeti, Bağcılar'da 16 yaşındaki...
Yukarı Çık

Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı:...
Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının toplatılmasının...

Haberi Oku