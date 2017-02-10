Kadıköy'de silahlı çatışma 3 yaralı

Kadıköy Kızıltoprak'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada biri ağır üç kişi yaralandı.Kadıköy Kızıltoprak Cami sokaktaki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sokaktaki iki kişi bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı.Olay yerinde bir silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Cami sokakta başlayan çatışma yolun karşısında bulunan sokaktada devam etti. Çatışan kişilerden biri başından diğeri ise bacağından yaralandı. Yoldan geçen bir kadın da bacağından yaralandı.