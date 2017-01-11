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11 Ocak 2017 Çarşamba 15:09

Kadıköy’de kedi evi cinayeti

Kadıköy Moda’da ünlü psikolog Alper Engeler “Hayvanlar üşümesin” diye kaldırıma yaptığı kedi evi yüzünden öldürüldü.

Kadıköy'de kedi evi cinayeti
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Kadıköy’de kedi evi cinayeti
   Kadıköy Moda’da ünlü psikolog Alper Engeler “Hayvanlar üşümesin” diye kaldırıma yaptığı kedi evi yüzünden öldürüldü.
   Sözcü’nün haberine göre olay dün akşam saatlerinde oldu.
49 yaşındaki psikolog Alper Engeler oturduğu apartmanın yakınlarındaki Ağabey Sokak’taki kaldırıma tahtadan kedi evi kurarken bir komşusu ile tartışmaya başladı.
Görgü tanıklarının iddiasına göre sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Engeler tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Engeler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Hayvan sevgisi ile tanınan Engeler’in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Alper Engeler’in bir arkadaşı “Kedileri çok severdi… Kar altında kalmasınlar diye onlara kaldırıma kurmak için tahtadan kedi evi almış. Onu kurarken bir komşusu ile tartışmaya başlamış ve bıçaklanmış. Çok üzgünüz. Bıçaklayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alınmış” dedi.
   Ünlü psikolog Alper Engeler’in ölümüne neden olan saldırgan şahıs olaydan saatler sonra polis ekipleri tarafından Acıbadem’de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.  
 
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Alper EngelerKedi Yüzünden
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