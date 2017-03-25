Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsaz duyarsızlık, utanç verici hal aldı. Konuya dikkat çekmek isteyen üniversiteli gençlerin sosyal deneyi acı tabloyu gözler önüne serdi. Erzincan'da Çekilen videoda vatandaşların yaşanan olaya kayıtsız kaldıkları ama iki polisin duruma hemen müdahale ettikleri gözlendi.Erzincan Üniversitesi Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri, kentin en kalabalık caddesi üzerinde toplumsal duyarlılığı gözlemleme adına 'Kadına Şiddet' temalı sosyal deney videosu çekti. Çekilen videoda erkek arkadaşı tarafından şiddete uğrayan kadının, yoldan gelip geçenlerin görmezlikten geldiği görüldü.öğrencileri "Erzincan'da şiddete maruz kalmış bir kadın görseydiniz ne yapardınız?" sorusundan yola çıkarak "Bir yunusun çığlığı gibidir. Kadının sessiz çığlığı. Duymayı istemek lazım! Korkmayın, susmayın, sessiz kalmayın! Çevremizi şiddet, eşitsizlik, cinayet kaplamasın; düşlerimize yer kalsın" sloganıyla sosyal deney yaptılar.Sevgili rolündeki bir erkek ve kadın öğrenci, Erzincan'da vatandaşların en yoğun olduğu cadde üzerinde tartışıp kavga etmeye başladı. Rol gereği erkek arkadaşının şiddetine uğrayan kadını yoldan gelip geçenler görmezlikten gelerek yollarına devam ettiler. Çekilen videoda vatandaşların yaşanan olaya kayıtsız kaldıkları ama iki polisin duruma hemen müdahale ettikleri gözlendi.Videonun devamında ise şiddete uğrayan öğrencinin otobüs durağında yalnız beklediği ve ağladığını fark eden Erzincanlı iki kadının yardım etme çalışmaları yansıdı. Bir süre sonra öğrencilerin olayın sosyal deney için çekilen bir çalışma olduğunu söylemeleri üzerine kadınların şiddet gören kadın rolünü canlandıran öğrenciye sarılıp sevgiyle bağırlarına basmaları hoş bir görüntü oluşturdu.