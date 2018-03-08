Kadın öğretim üyeleri cihaz yüzünden kavga etti

Ezrurum Atatürk Üniversitesi'nde 2 kadın öğretim üyesi arasında çıkan kavga nedeniyle fakülteye polis ekipleri geldi. Kavga sırasında derste olan öğrenciler olayı pencereden izledi.



Erzurum Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda, 2 kadın öğretim üyesi arasında, moleküler biyolojide kullanılan 'spektrofotometre' adlı cihaz nedeniyle tartışma çıktı. Anabilim ve Bölüm Başkanı 40 yaşındaki Prof. Dr. Meltem Çetin tarafından darbedildiğini iddia eden 35 yaşındaki Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar, fakülteye gelen polis eşliğinde, rapor almak üzere hastaneye götürüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Edinilen bilgilere göre olay, 5 Mart Pazartesi günü, merkez Yakutiye ilçesinde bulunan Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Eczacılık Fakültesi'nde meydana geldi., fakültede herkesin yararlandığı moleküler biyoloji cihazı 'spektrofotometre'nin kullanımıyla ilgili konuştuğu'in, kendisini yakasından tutup, tartakladığını ve hakaret ettiğini ileri sürdü. 2 kadın öğretim üyesi arasında çıkan kavga üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga sırasında derste olan öğrenciler ise olayı pencereden izledi.

Fakülte binasından ağlayarak, çıkan Yrd. Doç. Dr. Özakar, aynı zamanda eşi olan fakültenin araştırma görevlisi Emrah Özakar ve polisler tarafından rapor almak üzere Palandöken Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde de gözyaşlarına hakim olamayan Yrd. Doç. Dr. Özakar ile eşi, burada açıklama yapmak istemedi.

Prof. Dr. Çetin ise iddiaların iftira ve şer olduğunu öne sürerek, hukuki süreç başlatıldığı için konuşamayacağını, mahkeme sonunda kimin doğru söylediğinin ortaya çıkacağını belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELEMEDE

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, tartışmanın çıktığı alandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.