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Kadın polisleri taciz eden magandalar yakalandı

Kadın polisleri taciz eden magandalar yakalandı

25 Haziran 2019 Salı 11:17
Kadın polisleri taciz eden magandalar yakalandı

Kadın polisleri taciz eden magandalar yakalandı

Yolda yürüyen iki kadını taciz eden 4 maganda bu kez sert kayaya çarptı. Sivil kadın polisler tacizci magandaları yakalayarak adliyeye teslim etti.

Bindikleri araçtan kaldırımda yürüyen iki kadına sözlü tacizde bulunan magandalar kısa sürede yakalandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, seyir halindeki otomobilin içinden yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 kişi, adliyeye sevk edildi


Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Darıca'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir taciz olayı yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, sivil 2 kadın polis memuru, seyir halindeki otomobilde bulunanların sözlü tacizine uğradı. Polislerin durumu amirlerine bildirmesi üzerine aracın tespit edilip, içindekilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, otomobili aynı güzergahta durdurarak, içindeki G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNE ADLİ KONTROL

Edinilen bilgilere göre suçlarını kabul eden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
KocaeliDarıcaTacizPolis
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