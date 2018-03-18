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Kadın sürücü aracıyla markete girdi: Ortalık savaş alanına döndü

Bodrum'da kadın sürücünün kullandığı araç markete girdi. Ortalık savaş alanına dönerken, araç sürücüsü Melek C. uzun süre kendine gelemedi.

Kadın sürücü aracıyla markete girdi: Ortalık savaş alanına döndü

Bodrum'da kadın sürücünün kullandığı araç markete girdi. Ortalık savaş alanına dönerken, araç sürücüsü Melek C. uzun süre kendine gelemedi.

18 Mart 2018 Pazar 23:25
Kadın sürücü aracıyla markete girdi: Ortalık savaş alanına döndü

Kadın sürücü aracıyla markete girdi: Ortalık savaş alanına döndü


Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir markete otomobili ile giren Melek C., ortalığı savaş alanına çevirdi. Market sahibi Timur Altay'ın şans eseri yara almadan kurtulduğu kazanın ardından sürücü C., uzun süre kendine gelemedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan evli ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Melek C., bugün akşam saatlerinde çalıştığı özel bir şirketten çıkarak evine gitmek için otomobiline bindi. Melek C. kullandığı otomobille Turgutreis Caddesi'nde seyir halinde iken aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından Timur Altay'a ait markete hızla girdi.

KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU

Edinilen bilgiye göre; kazadan 15-20 saniye önce marketin önünde oturan ve karşıdaki komşu markete geçen evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Timur Altay, saniyelerle otomobilin altında kalmaktan kurtulduğunu söyledi.

Melek C. ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı, olay yerinde göz yaşlarına boğuldu. Kazayı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Otomobil ise marketin içinden çekici ile çıkartılıp götürüldü.

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