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Kadına şiddeti protesto ederken saldırıya uğradı

Kadınlara yönelik saldırı, taciz ve şiddeti protesto etmek, toplumda duyarlılık oluşturmak için harekete geçen Bursayı tiyatrocu, kendini bilmez magandanın çirkin saldırısına uğradı. 

Kadına şiddeti protesto ederken saldırıya uğradı

Kadınlara yönelik saldırı, taciz ve şiddeti protesto etmek, toplumda duyarlılık oluşturmak için harekete geçen Bursayı tiyatrocu, kendini bilmez magandanın çirkin saldırısına uğradı. 

14 Mayıs 2019 Salı 18:58
Kadına şiddeti protesto ederken saldırıya uğradı

Kadına şiddeti protesto ederken saldırıya uğradı

Valilikten, emniyetten izin aldı. Günlerce hazırlandı, kostümünü üzerine giydi, akılda kalıcı sloganlar yazarak süslediği pankartladla Bursa'nın ünlü Ulu Camii avlusuna geldi. Tek bir amacı vardı, kadınlara yönelik şiddet ve saldırıların durdurulmasına katkı sağlamak. 
Tek kişilik gösterili protestosuna çok sayıda vatandaş destek verirken, dengesiz bir maganda ortaya çıkıp, kadına şiddete duyarlılık oluşturmak isteyen tiyatrocu Bahtiyar Keskin'e saldırdı. İşte o haberin detayları;

TEK AMACI VARDI; DUYARLILIK OLUŞTURMAK

Bursalı tiyatrocu, giydiği karınca kostümü ile kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek isterken, yoldan geçen bir vatandaşın saldırısına uğradı. Basın açıklaması esnasında neye uğradığını şaşıran Bahtiyar Keskin ile vatandaş arasında kısa bir arbede yaşandı. İzninin olduğunu belirten tiyatrocuya vatandaşlar da destek verince saldırgan uzaklaştı

VATANDAŞLARDAN DESTEK GELDİ

Bursalı tiyatrocu, giydiği karınca kostümü ile kadına şiddeti protesto etmek isterken, yoldan geçen bir vatandaşın saldırısına uğradı.

Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, kadınlara yapılan şiddeti protesto etmek için Ulucami’nin avlusunda gösteri düzenledi. Karınca kostümü ile vatandaşların arasında gezen protestocu, "Kadınlara kalkan eller kırılsın", "Varsa bir adın sebebidir o kadın", "Gücün sözüne değil, sözün gücüne inan" diye açtığı pankartları da yoldan geçenlerin ellerine tutuşturdu.

MAGANDA ORTAYA ÇIKTI VE....

Kimi vatandaşlar tiyatrocuya destek verirken, bir vatandaş ise yaptığının toplumu rencide ettiğini iddia ederek saldırdı. Basın açıklaması esnasında neye uğradığını şaşıran Bahtiyar Keskin ile vatandaş arasında kısa bir arbede yaşandı. İzninin olduğunu belirten karınca kostümlü tiyatrocuya vatandaşlar da destek gösterince, tepki gösteren vatandaş olay yerinden arkasına bile bakmadan kaçtı.


 

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Kadına şiddetBursaUlu CamiTiyatrocuBursalıBahtiyar KeskinKarınca Kostümü
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