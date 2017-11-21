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Kadınları Sahte Binbaşı'ya 10 yıl hapis

Bursa'da, bir bankada çalışan Ş.N.'yi (39) binbaşı olduğunu söyleyerek dolandırıp, parasını alan F.Ö. telefon faturasını aylarca genç kadına ödetmiş

Kadınları Sahte Binbaşı'ya 10 yıl hapis

Bursa'da, bir bankada çalışan Ş.N.'yi (39) binbaşı olduğunu söyleyerek dolandırıp, parasını alan F.Ö. telefon faturasını aylarca genç kadına ödetmiş

21 Kasım 2017 Salı 15:56
Kadınları Sahte Binbaşı'ya 10 yıl hapis

Kadınları Sahte Binbaşı'ya 10 yıl hapis

Bursa'da, bir bankada çalışan Ş.N.'yi (39) binbaşı olduğunu söyleyerek dolandırıp, parasını alan F.Ö. hakkında yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, F.Ö. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Öte yandan, soruşturma sürerken, savcılığa dilekçe veren mağdur Ş.N.'nin, maddi zararının F.Ö. tarafından tazmin edildiğini belirterek, şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

22 yıldır Bursa'da bir bankada çalışan Ş.N., 6 yıl önce eşinden boşandı. Bir çocuk annesi Ş.N., geçen yıl Aralık ayında internette kelime oyunu oynarken, adının Kenan Ç. olduğunu ve binbaşı rütbesiyle Uludere'de görev yaptığını söyleyen bir kişiyle tanıştı. Ş.N., internet üzerinden binbaşı üniformalı fotoğrafını da gönderen kişiyle cep telefonundan görüşmeler yapmaya başladı. Ş.N.'nin güvenini kazanan şüpheli, konuşmalarından birinde, kadına çatışmada olduğunu, bu nedenle cep telefonunun faturasını ödeyemediğini, telefonu kapanırsa görüşmelerinin de mümkün olamayacağını anlattı. Bunun üzerine Ş.N., 5 ay boyunca şüphelinin telefon faturalarını ödedi.

Ş.N., şüpheliye, kuzenim diye tanıttığı kişi aracılığıyla bir cep telefonu ve belirli aralıklarla çeşitli miktarlarda para da gönderdi. Ancak son günlerde görüşmelerin azalması üzerine şüphelenen Ş.N., görüştüğü kişinin cep telefonu numarasını sorgulattı. Ş.N., numaranın 'Binbaşının kuzeniyim' diyerek kendisinden para alan F.Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. Dolandırıldığını anlayan Ş.N.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan F.Ö., parayı zorla almadığını söyledi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye çıkartılan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan F.Ö., aldığı paraları kadına ödedi. Ş.N. de bunun üzerine savcılığa dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Ş.N.'nin şikayetinden vazgeçmesini de dikkate alan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Sürmeli, toplanan deliller ışığında soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, şöyle denildi:

"Şüphelinin mağdurda güven oluşturmayı teminen kendisini 'binbaşı' olarak tanıtmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri personeline olan güvenden faydalanması, evli olduğunu gizlemesi, askeri görev varmış gibi ustaca yalan söyleyerek maddi menfaat temin etmesi, para ve telefonu almaya giden kişi kendi olmasına rağmen kuzeni süsü vermesi ile nitelikli dolandırıcılık suçu işlemiştir."

Savcı, F.Ö.'nün 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti. Sanık F.Ö., Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davada önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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