Kadınların iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

POLİS, CAM TÜPLERDEN ŞÜPHELENDİ

Antalya polisinin düzenlediği yol kontrolleri sırasında, iki kadının iç çamaşırından 300 gram uyuşturucu çıktı.Antalya'nın Manavgat ilçesinde Konya-Manavgat D-695 Karayolu Hacıobası mevkiinde gerçekleştirilen yol uygulamasında Jandarmanın bir araçta görüp şüphelendiği cam tüp sayesinde 2 kadının iç çamaşırında 300 gram kristal ve Kubar esrar yakalandı. Jandarma ve Polis tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamada 250 gram dolayında Kristal, 50 gram kubar esrar, 1 plaka esrar ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanmış düzenek ele geçirildi.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Konya-Manavgat D-695 Karayolu Hacıobası mevkiinde yol uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında araçlar didik didik aranırken araçlarda bulunan şahısların üst araması ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Aramalara eğitimli narkotik köpekleri de destek verdi.Konya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki.'nin kullandığıplakalı otomobil uygulama noktasında görevli güvenlik güçleri tarafından yapılan uygulamada görevli jandarma aracın arka koltuğunun arasında bulduğu birden fazla cam tüpün uyuşturucu için kullanıldığından şüphelenince detaylı arama başlatıldı.Araçta bulunan 3 bayan ve araç sürücüsü araçtan indirilerek bir kadın polisin de yardımıyla tek tek arandı. Aramadaisimli bayanın sütyeninde 200-250 gram civarında Kristal olarak adlandırılan uyuşturucu madde,'nin sütyeninde 50 gram Kubar esrar,'nin montunun üst cebinde esrar plaka ele geçirildi. Ayrıca araçta kristal kullanılmak üzere tasarlanmış özel düzenek ele geçirilirken aracı kullanan Mahir G'nin de yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi.