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Kadınların kavgasında kulak koptu: Kulak koparan kadın tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barın önünde gece yarısı kavga eden iki genç kadından biri, arkadaşının kulağını ısırarak kopardı.

Kadınların kavgasında kulak koptu: Kulak koparan kadın tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barın önünde gece yarısı kavga eden iki genç kadından biri, arkadaşının kulağını ısırarak kopardı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:22
Kadınların kavgasında kulak koptu: Kulak koparan kadın tutuklandı

Kadınların kavgasında kulak koptu: Kulak koparan kadın tutuklandı


İki genç kadın arasında çıkan kavgada, birbirlerini ısıran taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi. Kadınlardan biri arkadaşının kulağını ısırarak kopardı.

Samsun'da genç kadın kavga ettiği kadın arkadaşının kolunu ısırdığını zannederek kulağını ısırarak kopardı. Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen S.Ö., ısırılan parmağını tedavi için gittiği özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barın önünde gece yarısı meydana geldi.

İddiaya göre, S.Ö.(22) adlı genç kadın ile arkadaşı N.G.(33) arasında kavga çıktı. Cep telefonu yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada N.G., arkadaşı S.Ö.'nün parmağını ısırdı.

S.Ö. de N.G.'nin kolunu ısırdığını zannederek sol kulağını ısırarak kopardı. Kanlar içinde kalan N.G. kopan kulağının parçasıyla birlikte ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen S.Ö., ısırılan parmağını tedavi için gittiği özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ö., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
 

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