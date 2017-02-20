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20 Şubat 2017 Pazartesi 11:06

Kafa kafaya çarpıştılar 7 ölü 16 yaralı

İki yolcu otobüsü   düz yolda kafa kafaya çarpıştı.Çarpışma sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar 7 ölü 16 yaralı
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Kafa kafaya çarpıştılar 7 ölü 16 yaralı
   İki yolcu otobüsü   düz yolda kafa kafaya çarpıştı.Çarpışma sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı.

 Kaza bu sabah 08.30 sıralarında Iğdır-Aralık Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 DY 9420 plakalı otobüs Dilucu Sınır Kapısına doğru giderken, karşı yönden gelen 34 YK 9300 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise adli tıp kurumuna sevk edildi.


Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman,  gazetecilere açıklamalarda bulunan Alpman, kazanın sabah saatlerinde meydana geldiğini belirterek, “Saat 08.30 sıralarında Dilucu Sınır Kapısına yakın bir yerde, sis olmasından dolayı kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Bunlardan 2'si araçların sürücüleri, diğerlerinin ise daha kimlikleri belirlenmedi. Cenazeler adli tıp kurumuna gönderildi” dedi. İki otobüste bulunan yaralıları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.” dedi.
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Anahtar Kelimeler
Yolcu OtobüsüKaza
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