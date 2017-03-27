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27 Mart 2017 Pazartesi 17:30

Kahve içmek için evine gittiği kadını bıçaklayarak kaçtı

Çorlu'da bir restoranda garson olarak çalışan 43 yaşındaki Aysun A., sokakta tanıştığı genci evine kahve içmeye davet edince hayatı karardı.

Kahve içmek için evine gittiği kadını bıçaklayarak kaçtı
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Kahve içmek için evine gittiği kadını bıçaklayarak kaçtı

Çorlu'da yeni tanıştığı bir kadının evine kahve içmek için giren Mustafa U. adlı genç, 45 yaşındaki kadını 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan saldırgan "Benim üstüme bıçakla yürüdü, elinden bıcağı alarak karşılık verdim" dedi.
Çorlu'da bıçaklı saldırı
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir kafade garson olarak çalışan 18 yaşındaki Mustafa U., sokakta tanıştığı ve çağırması üzerine kahve içmek için evine gittiği Aysun A.'yı aralarında çıkan tartışma sonucu 15 yerinden bıçaklayıp yaraladı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Mustafa U., "Üzerime bıçakla yürüdü, ben de elinden alıp bıçakladım" dedi.

Çorlu'da bir restoranda garson olarak çalışan 43 yaşındaki Aysun A., iddiaya göre önceki gece Reşadiye Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Mustafa U. ile tanıştıktan sonra evine kahve içmeye davet etti. İkili arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Aysun A., mutfaktan aldığı bıçakla Mustafa U.'nın üzerine yürüdü. Çıkan kavgada Mustafa U., Aysun A.'yı 15 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Kısa süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Mustafa U., kadının üzerine bıçakla yürüdüğünü ve elinden alıp bıçakladığını söyledi. Polis, Mustafa U.'nun adresini verdiği eve gittiğinde, Aysun A.'yı ağır yaralı olarak buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve 15 yerinden bıçaklandığı belirlenen Aysun A., ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Mustafa U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Çorluda Bıçaklı Saldırı
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