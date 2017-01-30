Kanada'da camide silahlı saldırı

Kanada’nın Qubec şehrinde camide namaz sırasında silahlı saldırı yapıldı.Saldırıda en az 5 kişinini hayatını kaybettiği çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.Saldırı üç kişi tarafından gerçekleştirildi.Saldırı anında camide 40 kişi bulunuyordu.Saldırı, Sainte-Foy Caddesi’nde bulunan Quebec İslam Kültür Merkezi’nde meydana geldi.Radio Canada’ya bilgi beren bir tanık, saldırganlardan birinin ateş açarken, tekbir getirdiğini ifade ettiAdının açıklanmasını istemeyen tanık, “Biri ateş etmeye başladı. Ateş eder etmez, “Allabu ekber” diye bağırdı. Kurşunlar dua eden insanlara isabet ediyordu. Dua eden insanlar hayatlarını kaybetti. Bana gelince, kurşun başımın üstünden geçti” dedi.Söz konusu tanık, saldırganların “çok iyi bir Quebec aksanına sahip olduğunu” da sözlerine ekledi.Saldırganlardan birinin 27 yaşlarında bir erkek olduğu düşünülüyor.Québec Polis Sözcüsü, şüphelilerden ikisinin, polis tarafından sürdürülen operasyonda yakalandığını duyurdu.Quebec Başbakanı Philippe Couillard, halkın güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alındığını ifade ederek, “Quebec’in Müslüman inancı taşıyan halkının yanındayız” dedi.