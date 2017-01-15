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15 Ocak 2017 Pazar 23:53

Karabük'te polis memuru Zeki C intihar etti

Karabük'te bir polis memuru, evde bulunduğu sırada beylik tabancasıyla intihar etti.

Karabük'te polis memuru Zeki C intihar etti
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Karabük'te polis memuru Zeki C intihar etti




Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, 23 yıllık polis memuru Zeki C., eşi ve iki çocuğunun da evde bulunduğu sırada beylik tabancasını başına dayayarak ateş etti. Polis memurunu yaralı halde bulan eşi, durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı polisi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Karabükte Polis Memuru Zeki C Intihar
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