Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112007
ALTIN
157.161
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0982
EURO
4.5264
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
2017'nin en golcüsü Harry Kane
2017'nin en golcüsü Harry Kane
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek:...
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk...

Karaköy'de patlama sonrası korkutan yangın

Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Karaköy'de patlama sonrası korkutan yangın

Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

26 Aralık 2017 Salı 19:28
Karaköy'de patlama sonrası korkutan yangın

Karaköy'de patlama sonrası korkutan yangın

İstanbul Karaköy'de bir iş hanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı mı yoksa başka bir nedenden mi olduğu araştırılırken çıkan yangın sonucu üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 17.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir iş hanının 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonucunda işyerinde yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde bütün katı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alırken iş hanının üst katlarında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Büyük bir gürültüyle patlamanın meydana geldiğini ifade eden görgü şahidi, “Malzeme bırakmak için aşağıya gittiğimiz sırada büyük bir patlama oldu. Patlamanın ardından çevrede kaçışmalar oldu. Ardından alevlerin yükseldiğini gördük. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulanslar geldi’’ şeklinde konuştu.

Patlama sonrasında iş hanında meydana gelen alevli yangın kameralara yansıdı. Yangın nedeniyle camlardan kopan parçaların alevli şekilde yere düştüğü görülüyor.

İş hanında meydana gelen olayın ardından sokak, emniyet ekipleri tarafından kapatılarak çevre güvenliği alındı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışmaları başlattı. Yapılan ilk incelemelerde emniyet ekipleri patlamanın doğalgaz ya da elektrikten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı
Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı
Gamze İlhan cinayetinin altından dram çıktı: Kocasının borçlarını ödemek için...
Gamze İlhan cinayetinin altından dram çıktı: Kocasının borçlarını ödemek için...
Temizlik görevlisi öğrencilere cinsel istismarda bulundu
Temizlik görevlisi öğrencilere cinsel istismarda bulundu
Elektronik sigara evi yaktı
Elektronik sigara evi yaktı
Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi
Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi
Sapık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Sapık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi
Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi
Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti
Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim