Karaman'da 'Haysiyetsiz boşanma' davası sonuçlandı

BOŞANMA NEDENİ: 'HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME''

''CİNSEL BİR İLİŞKİ YAŞAMADIK''

Türkiye'yi şoke eden Karaman'da erkek çocuklara cinsel istismarda bulunan yurt müdürü'ün eşi tarafından açılan boşanma davası sonuçlandı. Boşanma davasında bile mahkemeye yalan söyleyen sanığın rahat tavırları dikkat çekti. Tacizci müdürün eşi H.Büyüktürk'ün, Karaman Aile Mahkemesi'ne açtığı 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' boşanma nedenli dava 4'üncü duruşmada sonuçlandıKaraman'da Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Okulu Mezunları Derneği'ne bağlı yurt ve öğrenci evlerinde 10 çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen 55 yaşındaki Muharrem Büyüktürk'ü, eşi boşadı. Muharrem Büyüktür'ün, 4'üncü evliliğini yaptığı 39 yaşındaki H. Büyüktürk, Karaman Aile Mahkemesi'nde 'suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' gerekçesiyle açtığı davada, ''Çok mağdurum, bu şahsın soyadını bile taşımak istemiyorum. Bir an önce kurtulmak istiyorum'' dedi.Edinilen bilgiye göre, Karaman'da bir ilkokulda görevli sınıf öğretmeni 1 çocuk babası Muharrem Büyüktürk, 2012- 2015 yılları arasında gönüllü belletmenlik yaptığı Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) bağlı yurtlarda kalan 10 erkek öğrenciye 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla, Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 20 Nisan'da görülen ilk duruşmada, 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Karaman'daki olayın soruşturma safhasında Muharrem Büyüktürk'ün, mağdur çocuklardan 6'sının okul kaydını 2015-2016 eğitim yılı başında Konya'nın Ereğli İlçesi'nde bir imam hatip ortaokuluna aldırdığı ve burada tuttukları Yörükoğlu Camii'ne ait lojmandan çocuklardan birine de farklı zamanlarda iki kez cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada da Büyüktürk, 84 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı da yaptığı soruşturma sonucu Büyüktürk'ü, ihraç etti.Kamuoyunda infial uyandıran 'cinsel istismar' olayının sanığı Muharrem Büyüktür'ün, 4'üncü eşi H.Büyüktürk'ün, Karaman Aile Mahkemesi'ne açtığı 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' boşanma nedenli dava 4'üncü duruşmada sonuçlandı.H.Büyüktürk, daha önce görülen 'cinsel istismar' davasındaki ifadesinde Muharrem Büyüktürk ile 2014 yılının Ağustos ayında evlendiğini, evlendikleri günden itibaren KAİMDER'E ait yurdun giriş katında kaldıklarını, eşinin geceleri yanında kalmayıp yurtta kaldığını, bazen eve geldiğinde ancak ayrı odalarda kaldıklarını, sürekli kendisini bağırdığını ve normal konuşmanın hiç geçmediğini, iki ay kadar birlikte kaldıktan sonra evi terk edip ailesinin yanına yerleştiğini, bu sürede cinsel bir ilişki yaşamadıklarını ve boşanma davası açtığını belirtmişti.H.Büyüktürk, Karaman Aile Mahkemesi'nde görülen davada ise mağdur olduğunu belirterek, ''Çok mağdurum, bu şahsın soyadını bile taşımak istemiyorum. Bir an önce kurtulmak istiyorum. Nafaka ve boşanma talebim devam ediyor'' dedi.Tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Muharrem Büyüktürk, kendisinin de boşanmak istediğini söyledi.Mahkeme Hakimi Faruk Mertol, Muharrem Büyüktür'e, ''Senin tarlan varmış, bu tarladan yılda ne kadar kazanıyorsun?'' diye sordu.Büyüktürk'te ''1 tane tarlam var. Cüzi bir miktar gelir olur'' dedi. Hakim Mertol'un, ''Burada 4 tane tarlan olduğu görünüyor'' demesi üzerine Büyüktürk, ''Benim kendime ait 2400 metrekarelik bir arazim var. Onu da ekmiyorum. Gelirim yok. Ekmiş olsam da 20 veya 30 hayvana arpa olur, yıllık gelirim 100 lira civarında olur'' dedi.Hakim Mertol, çiftin boşanmasına ve H. Büyüktürk'e 300 lira nafaka bağlanmasına karar verdi.