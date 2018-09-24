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Karı-kocanın bıçaklı düellosu kanlı bitti

Ataşehir İnönü Mahallesi Yeşil Sokak üzerindeki evde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olan 3 çocuklu Halil Keleş ile Zekiye Keleş, birbirleriyle tartıştı.

Karı-kocanın bıçaklı düellosu kanlı bitti

Ataşehir İnönü Mahallesi Yeşil Sokak üzerindeki evde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olan 3 çocuklu Halil Keleş ile Zekiye Keleş, birbirleriyle tartıştı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:00
Karı-kocanın bıçaklı düellosu kanlı bitti

Karı-kocanın bıçaklı düellosu kanlı bitti


İstanbul Ataşehir'de, şiddetli geçimsizlik yaşayan karı-kocanın birbirlerini bıçakladıkları ileri sürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.


Ataşehir İnönü Mahallesi Yeşil Sokak üzerindeki evde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olan 3 çocuklu Halil Keleş ile Zekiye Keleş, birbirleriyle tartıştı.


Edinilen bilgilere göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çift, mutfaktan aldıkları bıçakları birbirlerine sapladı. O sırada evde bulunan çocukları, anne babalarını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil ve Zekiye Keleş çiftini Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Zekiye Keleş (43) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Halil Keleş'in (46) yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çiftin 5 ay önce şiddetli bir kavgaya tutuştukları ve bu nedenle Halil Keleş'in evden uzaklaştırma cezası aldığı, yakınlarının araya girmesiyle çiftin, barıştırıldığı öğrenildi. Zekiye Keleş özel bir yemek firmasında çalıştığı, eşi Halil Keleş'in ise İETT'de otobüs şoförü olduğu belirtildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Zekiye Keleş'in cenazesi, Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
 

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