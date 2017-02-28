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28 Şubat 2017 Salı 11:32

Karısına asitli kahve verdi

Eşini kıskanan kıskanç koca tartıştığı eşine asitli kahve verdi

Karısına asitli kahve verdi
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Karısına asitli kahve verdi
  
  Eşini kıskanan kıskanç koca tartıştığı eşine asitli kahve verdi.İstanbul’da üç çocuk annesi 32 yaşındaki Gurbet E., eşi Cengiz E. ile aralarında anlaşmazlık yaşıyordu. Hürriyet'in haberine göre; Cengiz E. sürekli eşiyle tartışıyor ve 39 yaşındaki adam, karısını sürekli darp ediyordu. İkili, geçtiğimiz günlerde kıskançlık sebebiyle yeniden tartışmaya başladı. Gurbet E., kendisini herkesten kıskanan kocasından boşanmak istedi. Eşinin kendisinden boşanacağı korkusuyla Cengiz E. intikam almak istedi. 8 Nisan sabahı, erkenden uyanan koca, karısına kahve hazırladı. Yataktan kalkan Gurbet E., eşinin hazırladığı kahveyi içti. Fakat bu sırada genç kadının ağzı ve dili yandı. 
   Asitli kahveyi içen genç kadın kusmaya başladı.Ağzından köpükler gelen genç kadını eşi tarafından hastaneye kaldırıldı.Hastanede genç kadının zehirlendiği tespit edildi. Genç kadın gördüğü tedavinin ardından eşinin kendisini öldürmek için zehirlediğini anlattı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Koca Cengiz E.'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam, boşanmak davası açan eşine sinirlendiği için bir anlık öfkeyle bu suçu işlediğini anlattı. Eşini öldürmeye teşebbüs eden Cengiz E., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
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Anahtar Kelimeler
Kıskanç KocaKarısına Asitli Kahve
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