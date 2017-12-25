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Karısını 'Cüzdanımdan para çalıyor' diyerek boşamaya kalktı

İyi bir evlilik yaptığını inanan oto galeri sahibi Mehmet İ, cebinden ya da cüzdanından her gün 100 TL para alan karısı hakkında 500 bin TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı

Karısını 'Cüzdanımdan para çalıyor' diyerek boşamaya kalktı

İyi bir evlilik yaptığını inanan oto galeri sahibi Mehmet İ, cebinden ya da cüzdanından her gün 100 TL para alan karısı hakkında 500 bin TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı

25 Aralık 2017 Pazartesi 08:27
Karısını 'Cüzdanımdan para çalıyor' diyerek boşamaya kalktı

Karısını 'Cüzdanımdan para çalıyor' diyerek boşamaya kalktı

İstanbul adliyesi, ilginç bir boşanma davasına ev sahipliği yapıyor. Cüzdanından ve pantolonundan her gün 100 TL çaldığını iddia ettiği eşini boşamaya kalkan adam, karısından 500 bin TL tazminat istiyor.

EVİNE GİZLİ KAMERA KURDU

Oto galerisi sahibi Mehmet İ.,  boşanma davasına giden süreci anlatırken "Bir sabah pantolonumun cebinden para eksildiğini fark ettim. Başta parayı kaybettiğini düşündüm, ama her gün bu devam edince iyice meraklandım" dedi.

İlk başlarda duruma aldırış etmediğini söyleyen Mehmet İ. bu sırada eşinden şüphelenmek aklının ucuna bile gelmemiş. Cebinden ve cüzdanından sürekli para eksilen galerici, evine gizli kamera yerleştirdi. Ardından da pantolonu ve cüzdanını salonda bırakıp banyoya girdi. Kameranın kayıtta olduğu sırada Anıl İ., eşinin cüzdanından bir miktar para alarak salondan ayrıldı. Kameranın kaydettiği bu anların ardından eşiyle tartışma yaşayan Mehmet İ. boşanma kararı aldı.

YARIM MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Boşanma dilekçesinde eşinin yemek pişirmediğini ve temizlik yapmadığını belirten Mehmet İ., “Verdiğim kredi kartından her ay 2 bin lira para çekmekte. Her gün evden çıkarken ihtiyaçları için 100 lira veriyordum. Bunu yapması beni çok üzdü. Beni para kaynağı olarak görüyor, parayı da annesinin evine harcıyor” dedi.

Eşiyle olan tartışmalarının ses kaydını da alan ve bunları mahkemeye sunan Mehmet İ. dilekçesinde “İşyerinde eşimin de bulunduğu bir aile toplantısı yapıyorduk. Bu sırada tartışma yaşadık. Bana hakaret ve tehditlerde bulundu, yumruk attı, kolumu ısırdı. Odanın kapısını kilitleyerek, beni balkondan atmaya çalıştı” diye konuştu. Eşinin defalarca onurunu kırdığını belirten Mehmet İ., boşanma davası açarak çocuğunun velayetinin kendine verilmesini, ayrıca 250 bin TL manevi, 250 bin TL maddi tazminat istedi.

‘BENİ ALDATTI’ SAVUNMASI

Kocasının para çalmakla suçladığı Anıl İ. ise, karşı boşanma davası açtı. Aldatıldığını ileri süren Anıl İ., hakkındaki iddiaları yalanladı. Parayı eşinin bilgisi dahilinde cüzdanından aldığını, bu sırada kameranın kaydettiğini belirten Anıl İ. de 150 bin TL manevi 100 bin TL maddi tazminat talep etti. KAYNAK HABER TÜRK GAZETESİ HABER HAYATİ ARIGAN

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