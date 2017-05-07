Karısını ve çocuklarını eve kilitleyip ateşe vermeye kalktı

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'nde dün saat 23.00'te meydana gelen olayda, Ahmet A., eşi ile dün akşam saatlerinde ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı.Edinilen bilgiye göre tartışmanın şiddetiyle sinirlerine hakim olamayaneşi ve çocuklarını bir odaya kilitleyip mutfaktaki tüpü açtı.nın eşi ve çocuklarının pencereden yardım çağrıları üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartman girişinde polis ekiplerini gören Ahmet A., cama çıkarak kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerini “Tüp gazı açık bıraktım, yaklaşırsanız evi havaya uçururum" diyerek tehdit etti. Polis ekipleri olası duruma karşı itfaiye ekiplerinden de destek istedi. Araya komşuların girmesiyle biraz sakinleştirilen Ahmet A., uzun uğraş sonunda polise teslim oldu.Koşarak dışarı çıkan Ahmet A.'nın eşi polis ekiplerine “Ben yarın gideceğim. Ne olur ben gidene kadar onu bırakmayın" diye yalvardı. Ahmet A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.