﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Mayıs 2017 Pazar 20:48

Karısını ve çocuklarını eve kilitleyip ateşe vermeye kalktı

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay. Eşi ile tartışan Ahmet A., mutfaktaki tüp gazı açıp çakmakla evi yakmak istedi

Karısını ve çocuklarını eve kilitleyip ateşe vermeye kalktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Karısını ve çocuklarını eve kilitleyip ateşe vermeye kalktı


Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'nde dün saat 23.00'te meydana gelen olayda, Ahmet A., eşi ile dün akşam saatlerinde ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre tartışmanın şiddetiyle sinirlerine hakim olamayan Ahmet A., eşi ve çocuklarını bir odaya kilitleyip mutfaktaki tüpü açtı. Ahmet A.'nın eşi ve çocuklarının pencereden yardım çağrıları üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

"TÜP GAZI AÇIK BIRAKTIM, YAKLAŞIRSANIZ EVİ HAVAYA UÇURURUM"

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartman girişinde polis ekiplerini gören Ahmet A., cama çıkarak kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerini “Tüp gazı açık bıraktım, yaklaşırsanız evi havaya uçururum" diyerek tehdit etti. Polis ekipleri olası duruma karşı itfaiye ekiplerinden de destek istedi. Araya komşuların girmesiyle biraz sakinleştirilen Ahmet A., uzun uğraş sonunda polise teslim oldu.

"NE OLUR BEN GİDENE KADAR ONU BIRAKMAYIN"

Koşarak dışarı çıkan Ahmet A.'nın eşi polis ekiplerine “Ben yarın gideceğim. Ne olur ben gidene kadar onu bırakmayın" diye yalvardı. Ahmet A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Betül Türkmen'in katili yakalandı: Cezaevinden kaçınca ortaya çıktı Betül Türkmen'in katili yakalandı: Cezaevinden...
Cizre'de askeri araç devrildi, 11 yaralı var Cizre'de askeri araç devrildi, 11 yaralı var
Şengül öğretmeni sevgilisi pencereden atarak öldürdü Şengül öğretmeni sevgilisi pencereden atarak öldürdü
Küçükçekmece'de DHKP-C operasyonunda çatışma, 1 ölü var Küçükçekmece'de DHKP-C operasyonunda çatışma,...
Boşandığı eşini çocukları uyurken telle boğarak öldürdü Boşandığı eşini çocukları uyurken telle boğarak...
Bursa'da liseli genç okulda dehşet saçtı: Kız arkadaşını öldürdü, intihara kalktı Bursa'da liseli genç okulda dehşet saçtı:...
Yukarı Çık

Betül Türkmen'in katili yakalandı: Cezaevinden...
Betül Türkmen, tam iki yıldır kayıp. Kayseri polisi kayıp genç kadını bulabilmek için bin kişiyi inceledi....

Haberi Oku