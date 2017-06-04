Terör örgütü PKK'nın Kars yapılanması içerisinde yer alan gruba yönelik operasyon düzenlendi. Anlık istihbarat üzerine havadan vurulan terör örgütü unsurları içerisinde yer alan 6 kişi öldürüldü. Kars'ın Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatı düzenlendi. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada 6 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bölgede halen havadan ve karadan aramaların devam ettiği bildirildi.
Kars Çemçe'de PKK'lı teröristler havadan vuruldu
Kars Çemçe yakınlarında görülen bir grup terörist, alınan anlık istihbarat doğrultusunda havadan vuruldu.
Terör örgütü PKK'nın Kars yapılanması içerisinde yer alan gruba yönelik operasyon düzenlendi. Anlık istihbarat üzerine havadan vurulan terör örgütü unsurları içerisinde yer alan 6 kişi öldürüldü. Kars'ın Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatı düzenlendi. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada 6 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bölgede halen havadan ve karadan aramaların devam ettiği bildirildi.