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04 Haziran 2017 Pazar 09:24

Kars Çemçe'de PKK'lı teröristler havadan vuruldu

Kars Çemçe yakınlarında görülen bir grup terörist, alınan anlık istihbarat doğrultusunda havadan vuruldu.

Kars Çemçe'de PKK'lı teröristler havadan vuruldu
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Kars Çemçe'de PKK'lı teröristler havadan vuruldu

Terör örgütü PKK'nın Kars yapılanması içerisinde yer alan gruba yönelik operasyon düzenlendi. Anlık istihbarat üzerine havadan vurulan terör örgütü unsurları içerisinde yer alan 6 kişi öldürüldü. Kars'ın Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatı düzenlendi. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada 6 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bölgede halen havadan ve karadan aramaların devam ettiği bildirildi.

 
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