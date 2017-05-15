Kartal'da polisten kaçarken 6 kişiyi yaraladılar

İstanbul'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 kişinin bulunduğu araç yoldan geçen başka araca çarparak durdu. Kazada, 1'i polis 6 kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı. Olay yerine Özel harekat polisleri de sevk edildi.Alınan bilgiye göre, kaza Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak üzerinde meydana geldi.Pendik'te devriye gezen Yunus ekipleri, 3 kişinin olduğu otomobili şüpheli bularak içerisindekilere 'dur' ihtarında bulundu. Şüphelilerin durmayarak araçlarıyla kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı.Uzun süren kovalamaca, kaçanların içinde olduğu araçın yoldan geçen başka bir araca çarpmasıyla sona erdi. Kazada, 1 polis memuru, kaçanların olduğu araçtaki 3 kişi, bunların çarptığı aracın sürücüsü ve yoldan geçen bir kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Hafif yaralanan 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Diğer yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine Özel harekat polisleri de sevk edildi.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Mahalleden bazı kişiler, polisin gözaltına aldığı şüphelilere tekme atmak istedi. Polis şüphelileri güçlükle olay yerinden çıkardı. Ekipler, şüphelileri olay yerinden çıkarırken özel harekat polisleri tedbir aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ruhsatsız 1 pombalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin aracının çalıntı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.Görgü tanıkları, polisle kovalamaca halindeki aracın yoldan geçen başka bir araca çarptığı, meydana gelen kazada yaralananların olduğu ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirdiler.