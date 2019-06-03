Kartalda feci kaza, 8 ağır yaralı var

İstanbul Kartal Namık Kemal Caddesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralan 8 kişi farklı hastanelere götürülürken, yaralıların hayati tehlikesi ciddiyetini koruyor

Kartal, Namık Kemal Caddesi'nde gece saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Süratli oldukları iddia edilen araçların direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada araç içindekileri çevredeki vatandaşlar kurtarırken, sıkışan sürücüleri bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra çevre hastanelere götürüldü. Yaralılardan, Hüseyin Akkaya, Uğurcan Elkoca, Burak Demirci, Sarullah Turnaoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken diğer dört yaralı, Meriç Çaltan, Bedirhan Balandı, Abdullah Yüksel ve Alper İptaş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Durumlarının ciddi olduğu öğrenilen 8 yaralının tedavisine devam ediliyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.