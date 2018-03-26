Katliam gibi kazanın altından maganda sıkıştırması çıktı



Kayseri'de dün akşam Üzüm ailesinden 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan beyaz renkli otomobil her yerde aranıyor. Melikgazi ilçesinde içinde çocukları ile birlikte yolculuk yapan bir ailenin bulunduğu aracı, henüz plakası bilinmeyen beyaz renkli bir otomobilin uzun süre sıkıştırdığı ortaya çıktı. Mehmet Üzüm, Zehra Üzüm çifti ile çocukları Safiye Nur Üzüm, Hamza Üzüm yakınları Mustafa Üzüm ve Soner Üzüm'ün can verdiği kazanın görgü tanıkları savcılığa önemli bilgiler verdi.

Edinilen bilgilere göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarında dün 36 yaşındaki Mehmet Üzüm'ün kullandığı otomobil, iddiaya göre beyaz renkli başka bir otomobilin sıkıştırması sonucunda karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen Mehmet Üzüm'ün kontrolündeki otomobil, cenaze taşıyan ambulansla kafa kafaya çarpıştı

Meydana gelen kazada otomobilin içinde bulunan Mehmet Üzüm ve 29 yaşındaki eşi Zehra Üzüm, çocukları 6 yaşındaki Safiye Nur Üzüm, 8 yaşındaki Hamza Üzüm ve 29 yaşındaki yakınları Mustafa Üzüm ile 21 yaşındaki Soner Üzüm hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüpheli otomobilin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.