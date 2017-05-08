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08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:29

Kato Dağı'nda operasyon, 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Şırnak'ta Kato Dağı'na düzenlenen hava harekatında, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kato Dağı'nda operasyon, 7 PKK'lı terörist öldürüldü
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Kato Dağı'nda operasyon, 7 PKK'lı terörist öldürüldü


Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğunlaştığı Kato Dağı'nda çok sayıda mağara havadan bombalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları Kato bölgesinde, 19 Nisan günü başlayan 'Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet KARAMAN-2 Operasyonu' kapsamında; 6-7 Mayıs tarihinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki birlikler tarafından bugüne kadarki en kapsamlı silah ve malzemenin ele geçirildiğini, bölücü terör örgütüne en büyük darbe vurulan operasyonun yapıldığını belirtti.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, operasyonun devamı olarak bugün Beytüşşebap, Kato Güneyi-Hisarkapı arasındaki Terzi Tepe/Kato dağındaki operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen silahlı bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatında, 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, 4 silah mevzii imha edildi.         

Öte yandan ocak ayının başından itibaren Şırnak genelinde yurt dışı sınır hattında 38, yurt içinde 56 olmak üzere toplam 94 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.


 
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Anahtar Kelimeler
Kato DağıOperasyonPKK
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