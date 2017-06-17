Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı..

Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın hakim karşısında

ÇAPKIN DA ADLİYE'DE

TUSKON davasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan işadamıadliyeye getirildi. Kavurmacı'nın gün içinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.ve'ınsuçlamasıyla tutuklanan sonra da salıverilen damatları kamuoyunda sert tepkilere neden olmuştu.TUSKON'daki FETÖ yapılanması soruşturmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ'nün mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın adliyeye sevkedildi.TUSKON soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve gözaltına alınan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ mülkiye yapılanması iddianamesinin kabul edilmesiyle birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı.Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarboğa'nın aktardığı bilgilere göre Kavurmacı ve Çapkın Silivri Cezaevi'ne gönderilecek.Gözaltı işlemleri yapılan Kavurmacı ve Çapkın bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Avukatlarıyla birlikte Ağır Ceza Mahkemesi önünde Nöbetçi Hakimi bekleyen Kavurmacı ve Çapkın için adliye koridorunda polis ve özel güvenlik görevlilerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Basın mensuplarının görüntü almaması için koridorlar bariyerlerle kapatıldı.