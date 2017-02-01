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01 Şubat 2017 Çarşamba 13:03

Kayıp çocuklar yasak aşk cinayetine mi kurban gitti?

Çocukların öldürülüp gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Kelkit Çayı kenarındaki toprak yığınlarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları başlatıldı

Kayıp çocuklar yasak aşk cinayetine mi kurban gitti?
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Kayıp çocuklar yasak aşk cinayetine mi kurban gitti?


Çocukların öldürülüp gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Kelkit Çayı kenarındaki toprak yığınlarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları başlatıldı

    
Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen 29 Aralık 2016'de saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Tokat'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.

Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla aylarca süren arama çalışmaları başlatıldı.
Fakat aylarca yapılan tüm aramalara rağmen çocukların izine rastlanamadı.

BABADAN YASAK İLİŞKİ İTİRAFI

Kayıp çocuklardan Dursun Taşçı'nın dün bir televizyon kanalında canlı yayına katılan babası İbrahim Taşçı'nın ilçedeki evli bir kadınla yasak ilişki yaşadığı ve bu kişinin yakınlarınca çocukların kaçırılmış olabileceği yönündeki açıklamaları sonrası Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.
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