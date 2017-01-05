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05 Ocak 2017 Perşembe 18:27

Kaynak "Çok büyük bir kıyım hedeflenmiş"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Hükümet adına bir açıklamada bulundu.

Kaynak 'Çok büyük bir kıyım hedeflenmiş'
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Kaynak "Çok büyük bir kıyım hedeflenmiş"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Hükümet adına bir açıklamada bulundu.Terör saldırılarının,Türkiye’yi terörle mücadelesinden asla saptırmayacağını vurgulayan Kaynak şöyle devam etti.”Bugünkü hadise gösterdi ki polisimiz ,gerçekten tedbirli gerçekten bunun eğitimini almış.Adliye’ye doğru girmek için zorlayan aracı engellediler.Bir adliye çalışanımız ve bu engellemede en büyük pay sahibi olan polisimiz maalesef şehit oldu.Yapılan hazırlığa baktığınızda ,ele geçirilen bombalara,silahlara,mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor.Allah’a hamolsun başarılı olamamışlardır.Çok güvenli bir şehir olan İzmir’in huzuruna ,Türkiye’nin huzuruna yönelik saldırı olmuştur.Asla terörle mücadeleden bunlar bizi saptırmayacaktır.Çok yakında göreceğiz.Bunların tamamının birer birer sonunun geldiğini göreceğiz”
 
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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak
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