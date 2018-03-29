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Kayseri'de 6  kişiyi öldüren trafik magandası kayıp

Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda pazartesi günü meydana gelen kazada 6 kişinin ölümüne neden olan lüks araç sürücüsü magandanın Gürcistan'a kaçtığı ortaya çıktı...

Kayseri'de 6  kişiyi öldüren trafik magandası kayıp

Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda pazartesi günü meydana gelen kazada 6 kişinin ölümüne neden olan lüks araç sürücüsü magandanın Gürcistan'a kaçtığı ortaya çıktı...

29 Mart 2018 Perşembe 23:20
Kayseri'de 6  kişiyi öldüren trafik magandası kayıp


Kayseri'de 6  kişiyi öldüren trafik magandası kayıp

Kayseri'de Mustafa Üzüm'ün kullandığı aracı yolda lüks otomobiliyle sıkıştırarak 6 kişinin ölümüne neden olan trafik magandası katilin Gürcistan'a kaçtığı ortaya çıktı. Kayseri polisinin aynı renk ve modelde 200'den fazla aracı incelemesinin ardından A.Ö. adlı trafik magandasının sahibi olduğu araca ulaştı. Araç sahibi trafik katili magandanın lüks otomobilini kazadan sonra terk ettiği bildiriliyor..

TRAFİK MAGANDASI 6 KİŞİNİN KATİLİ GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Kayseri'de 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına neden olduğu iddia edilen lüks otomobil bir binanın otoparkında bulundu. Araç sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edildi..


Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günü Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda meydana gelen kazada Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak tespit ettiği aynı model ve renkte 200 otomobili incelemeye aldı.

İncelemede kazaya neden olan otomobilin 38 plakalı beyaz renkli lüks bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda makas atarak ilerlediği belirlendi.

Ekipler söz konusu otomobili bir binanın otoparkında buldu. Aracın sürücüsünün A.Ö. olduğu ve Gürcistan'a kaçtığı tespit edildi.

A.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İstanbul'dan Tunceli'ye cenaze götüren ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada sürücü Mustafa Üzüm ile araçta bulunan Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti.

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