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18 Aralık 2016 Pazar 16:02

Kayseri'de bombalı saldırı, Otobüs sürücüsü de gözaltında

Kayseri'de çarşı iznine çıkan komandolara yönelik bombalı saldırının faillerinin yakalanması için yürütülen operasyonda 15 kişi sorgulanıyor.

Kayseri'de bombalı saldırı, Otobüs sürücüsü de gözaltında
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Kayseri'de bombalı saldırı, Otobüs sürücüsü de gözaltında

PKK'nın Kayseri'de düzenlediği katliam saldırısında gözaltıların 15'e çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında otobüs sürücüsü de var.

Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 15 zanlı arasında otobüs sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi

Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısının ardından başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri sürüdürülüyor.

Zanlılar arasında otobüs şoförü H.E'nin de bulundu öğrenildi. Saldırıda 14 asker şehit olmuş, 54 asker ile otobüsün sürücüsü yaralanmıştı. Tedavileri tamamlanan askerlerden 14'ü taburcu edilmişti.

Halen Kayseri ve çevre illerde kalleş saldırı ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.  Kalleş saldırıda kullanılan otomobilin izini süren güvenlik güçlerinin çok önemli bilgilere ulaştığı kaydediliyor.
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