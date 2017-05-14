Kayseri'de feci kaza, 3 ölü 1 yaralı var

Kaza, Kayseri- Ankara karayolunun 12'nci kilometresinde Tekgöz kaplıcaları yakınlarında meydana geldi.Ankara'dan Kayseri yönünde giden 32 yaşındaki Veli Yardımcı yönetimindekiplakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjü aşıp takla atarak karşı yöne geçti ve bu yolda seyir halinde bulunan 57 yaşındakiyönetimindeki 16 VZ 399 plakalı otomobilin üzerine düştü.Kazada, her iki otomobil sürücülerive Veli Yardımcı ile 35 EC 736 plakalı otomobilde bulunan 30 yaşındaki Selda Yardımcı yaşamını yitirdi. Kaza yapan otomobillerin birinde bulunan ancak kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuk ise yaralandı.Yaralı çocuk, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kayseri- Ankara karayolunda trafik bir süre aksadı. Cesetlerin alınması ve kaza yapan otomobillerin kaldırılmasından sonra yolda ulaşım yeniden sağlandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.