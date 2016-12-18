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18 Aralık 2016 Pazar 00:30

Kayseri saldırılarının ardından HDP binaları talan edildi

PKK'lı teröristlerin Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik kalleş saldırısının ardından öfkeli vatandaşlar HDP binalarını hedef aldı

Kayseri saldırılarının ardından HDP binaları talan edildi
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Kayseri saldırılarının ardından HDP binaları talan edildi


Kayseri'de askerlerimize yapılan kalleş saldırının ardından, PKK'lı katillere sırtını dayadığını açıklamaktan çekinmeyen HDP binalarına yönelik saldırılar gece yarısına kadar sürdü. Çok sayıda HDP binası öfkeli vatandaşların hedefi haline geldi

HDP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na giren bir grup eşyaları dağıtıp ateşe verdi. Bu sırada meydana gelen patlamada biri polis 2 kişi hafif şekilde yaralanırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay bugün saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Alışveriş merkezinin 3. katında çıkan yüzleri maskeli 4 kişi, burada bulunan HDP İlçe Başkanlığı'na girmek istedi. Olaya müdahale eden alışveriş merkezinin güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren grup, kapıyı kırıp içeri girdi, eşyaları dağıtıp ateşe verdikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeride peşpeşe iki patlama meydana geldi. Patlamalarda Beylikdüzü Polis merkezi'nde görevli Başkomiser İ. Ş. ve 24 yaşındaki güvenlik görevlisi Atilla Noyan hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürüldü. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde polis, güvenlik önlemi alırken kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

PATLAMA DOĞALGAZ SIKIŞMASINDAN

Yapılan incelemeler sonucu patlamaların doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.
BURSA'DA HDP BİNASINA SALDIRI
Bursa'da, HDP Yıldırım İlçe Başkanlığı'nin binası, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, bina kullanılmaz hale geldi.

Merkez Yıldırım İlçesi Ankara yolu üzerindeki HDP İlçe Başkanlığı'na giren kimliği belirsiz kişiler, kapı ve pencereleri kırıp eşyalara zarar verdikten sonra binayı ateşe verdi. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. POlis, bina çevresinde önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangında bina kullanılmaz hale gelirken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DARICA'DA HDP BİNASINA ATEŞ AÇILDI

Kocaeli'nde ise Darıca İlçesi'nde HDP İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Saat 21.00 sıralarında, Darıca Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Mumcular Sokak'ta bulunan HDP Darıca İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Mermiler camlara isabet ederken, olay sırısandı binada kimsenin olmadığı ifade edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, binada inceleme yapıp, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YALOVA'DA HDP BİNASI ÖNÜNDE TERÖR TEPKİSİ

Kayseri'de yaşanan terör saldırısına tepki gösteren Yalovalılar, HDP il binası önünde toplandı. Bir HDP'linin kalabalığa, "Buradan dağılın" demesi üzerine gerginlik yaşandı.
HDP Yalova il binası önünde toplanan Yalovalılar, Kayseri'de yaşanan bombalı terör eylemini telin etti. Parti binası önüne gelen çok sayıda polis geniş güvenlik tedbiri aldı. Bu esnada HDP binasından çıkan bir şahsın, "Buradan dağılın" diye bağırmasına vatandaşlar tepki gösterdi. HDP'lilere tepki gösteren vatandaşları polis sakinleştirdi. Gerginliğin halen devam ettiği bildirildi.

 
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