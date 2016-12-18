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18 Aralık 2016 Pazar 00:39

Kayseri saldırısı sonrası operasyon, Kırşehir'de 22 gözaltı

Kayseri’de yaşanan terör saldırısı sonrası Kırşehir’de Emniyet Müdürlüğü ekipleri TEM ve KOM Şube ile düğmeye bastı.

Kayseri saldırısı sonrası operasyon, Kırşehir'de 22 gözaltı
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Kayseri saldırısı sonrası operasyon, Kırşehir'de 22 gözaltı

HDP Kırşehir yöneticileri ile birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Polis terör bağlantılı kişiler noktasında inceleme yapıyor.

PKK’nın kırsaldaki faaliyetlerine destek sunulduğu iddiası ile HDP binasına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ve yapılan aramalarda dijital doküman ve bir çok belgeye el konuldu.

Kırşehir’de gerçekleşen operasyonda HDP Eş Başkanları D.Ç., S.Ö., ile birlikte 8 Eylül tarihinde iş yeri yakılan E.O.’da gözaltına alındı.
Kırşehir’de illegal toplantı organize ettiği öne sürülen kişiler ifadeleri alınmak üzere TEM ve KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

 
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