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24 Şubat 2017 Cuma 07:08

Kaza yaptı, yanında yaralanan kadını bırakıp kaçtı

Trafik kazası yapan otomobilin sürücüsü, yanında bulunan yaralı kadını ölüme terk ederek kaçtı. Jandarmanın tarlada yakaladığı sürücünün neden kaçtığı bilinmiyor..

Kaza yaptı, yanında yaralanan kadını bırakıp kaçtı
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Kaza yaptı, yanında yaralanan kadını bırakıp kaçtı

Trafik kazaları sonrası çarptığı yaralıları ölüme terk eden vicdansız sürücülerin sıkça haber konusu olduğu Türkiye buna da tanık oldu. Kaza yapan aracın sürücüsü, aynı otomobilde bulunan ve yaralanan genç bir kadını bırakarak kaçtı. Edirne'de meydana gelen kaza sonrası kayıplara karışan sürücüyü jandarma tarlada saklanırken yakaladı.

NEDEN KAÇTI?

Son Dakika Haberleri, Edirne'de bir kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücü, tarlada gizlenirken jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Palamut'un kullandığı IF 06 FAM plakalı tır ile N.Ö. yönetimindeki 22 ND 915 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Lalapaşa-Süloğlu yol ayrımında çarpıştı.

Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü N.Ö. ise jandarma ekiplerince bölgenin karanlık olması nedeniyle uzun süre arandı. Ekipler, N.Ö'yü bir tarlada bularak hakkında işlem başlattı.
Çarpışmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

 
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