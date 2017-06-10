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10 Haziran 2017 Cumartesi 10:54

Kazada yaralanan genç, kesilecek trafik cezasını sordu

Plakasız bir motorsikletle kırmızı ışıkta geçerken kaza yapan genç, ambulansa binerken gördüğü trafik polisine 'Bize ceza yazacakmısınız abi' sözü gece damgasını vurdu

Kazada yaralanan genç, kesilecek trafik cezasını sordu
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Kazada yaralanan genç, kesilecek trafik cezasını sordu


Kırmızı ışıkta geçen plakasız motorsiklette yaralanan genç, ambulansa binerken trafik polisine "Bize ceza yazacak mısınız?" diye sordu

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansa götürülürken refakat eden trafik ekibine yiyecekleri cezayı sordu.

Edinilen bilgiye göre Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası olmayan motosikleti kullanan S.T. kırmızı ışıkta geçerek, Metek Toki konutları istikametine dönmekte olan R.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan sürücü S.T. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan S.Ş. asfalt zemine düştü.

"SİZE CEZA YOK"

Yaralanan gençlere ilk müdahaleyi 112 acil servis ekipleri yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan genç, ambulansa binerken trafik polisine "Bize ceza yazacak mısınız?" diye soru sordu. Polis ekipleri ise gençleri sakinleştirmek için "Size ceza yok. Siz iyi olun yeter" cevabını verdi.

 
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