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11 Mayıs 2017 Perşembe 00:18

Keman kutusundan kalaşnikof silah çıktı

İstanbul polisi, terör örgütü üyesi bir kişiyi saldırı hazırlığındayken yakaladı. Şüphelinin güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde oludğu iddia ediliyor.

Keman kutusundan kalaşnikof silah çıktı
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Keman kutusundan kalaynikof silah çıktı


İstanbul polisi, terör örgütü üyesi bir kişiyi saldırı hazırlığındayken yakaladı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri dün Suriye'de mayına basarak ölen terör örgütü Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG)'ün kurucu lideri Ulaş Bayraktaroğlu'nun ölümünü bahane ederek güvenlik güçlerine yönelik eylem yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
TEM ekipleri, aynı yapı içinde bulunan Serdar V.'nin eylem yapacağını belirleyerek operasyon düzenledi.
TEM Özel Tim ekipleri, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Serasker Caddesi Ziyabey Sokak'ta bulunan işyerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir keman kutusunda 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. TEM ekipleri Serdar V.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Serdar V.'nin Vatan Caddesi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

 
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