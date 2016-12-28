Kemer'de define vurgunu; Kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulmuş

Kemer'de define avcıları 20 ton külçe altın bulmuş

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Eğer iddia doğruysa tam bir skandal. Türkiye'nin en gözde turizm bölgelerinde bir türlü önlenemeyen kaçak kazılarda tarihe geçecek büyüklükte define bulunduğu iddiaları Antalya'da dilden düşmüyor. Dile kolay, 20 tonluk külçe altınlar, kaçak kazı yapan definecilerin elinde. Üstelik kim oldukları, altınların nereye gittiği tam olarak bilinmiyor.. Skandalın boyutlarını araştıran Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapılan bölgede özel geliştirilmiş cihazlarla yaptıkları ilk araştırmada hala bölgede külçe altın olduğu düşünülen nesneler tesbit etti.Kemer'de kaçak kazı yapılan alanda 20 ton altın bulunduğu iddiası üzerine Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri bölgeye özel bir heyet gönderdiilçesiBölgesinde kaçak kazı yapılan alanda 20 ton altın bulunduğu iddia edildi.İddiaya göre, Kemer'in Üçoluk Bölgesi dağlık alanda kaçak define kazısı yapılan alanda 20 ton külçe altın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı.Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi.Yetkililer, kaçak kazı yapılan alanda inceleme başlatıldığını, özel bir kamera ile yapılan ilk tespitlerde külçe altın olabileceği düşünülen nesneler tespit edildiğini bildirdi.