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28 Aralık 2016 Çarşamba 09:15

Kemer'de define vurgunu; Kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulmuş

Antalya Kemer'in en gözde dinlenme merkezlerinden Üçoluk Yaylası'nda definecilerin kaçak kazıda 20 ton altın bulduğu iddiası ortalığı karıştırdı

Kemer'de define vurgunu; Kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulmuş
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Kemer'de define avcıları 20 ton külçe altın bulmuş

Eğer iddia doğruysa tam bir skandal. Türkiye'nin en gözde turizm bölgelerinde bir türlü önlenemeyen kaçak kazılarda tarihe geçecek büyüklükte define bulunduğu iddiaları Antalya'da dilden düşmüyor. Dile kolay, 20 tonluk külçe altınlar, kaçak kazı yapan definecilerin elinde. Üstelik kim oldukları, altınların nereye gittiği tam olarak bilinmiyor.. Skandalın boyutlarını araştıran Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapılan bölgede özel geliştirilmiş cihazlarla yaptıkları ilk araştırmada hala bölgede külçe altın olduğu düşünülen nesneler tesbit etti.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Kemer'de kaçak kazı yapılan alanda 20 ton altın bulunduğu iddiası üzerine Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri bölgeye özel bir heyet gönderdi

Antalya'nın Kemer ilçesi Üçoluk Bölgesinde kaçak kazı yapılan alanda 20 ton altın bulunduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Kemer'in Üçoluk Bölgesi dağlık alanda kaçak define kazısı yapılan alanda 20 ton külçe altın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi.

Yetkililer, kaçak kazı yapılan alanda inceleme başlatıldığını, özel bir kamera ile yapılan ilk tespitlerde külçe altın olabileceği düşünülen nesneler tespit edildiğini bildirdi.
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