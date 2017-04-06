Kesikbaş cinayetini balon bileti çözdü

AĞACA ASILI İP BULUNDU

Mezarlıkta başı olmayan bir erkek cesedi polisi harekete geçirdi. Görenleri dehşete düşüren cesedin ayak ve ellerinin de hayvanlar tarafından yenmiş olduğu belirlendi.Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı hayvanlarını otlatmaya çıkan bir çoban, Kabasakal Mezarlığı'ndaki ormanlık alanda çam ağacı altında ceset gördü. Çoban, hemen olayı polise haber verdi.Polis, hemen olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yapılan incelemede cesedin başı bulunamadı. Ayrıca cesedin el ve ayaklarının da olmadığı görüldü. Polis önce cinayetten şüphelendi ancak yapılan incelemede el ve ayaklarının hayvanlar tarafından yendiği tespit edildi. Polis, cesedin başını çevrede aradı ancak bulamadı. Polis, cesedin başının da hayvanlar tarafından götürülmüş olabileceğini değerlendiriyor.Polis, olayın cinayet olduğunu düşünürken yaptığı incelemede cesedin bulunduğu yerin hemen yanı başında bulunan ağaçta ip olduğunu gördü. Polis ipin ucunu kesip örnek aldı. Polis bu arada bir taraftan da cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Polis yaptığı incelemede şahsın bir kişi tarafından ağaca çıkartılıp asılmasının ağacın yapısı itibariyle mümkün olmayacağın şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde durmaya başladı.Polis, hemen Türkiye genelinde kayıp başvurusu yapanları taramaya başladı. Bu arada kimliğini belirlemek için de hayvanların yemediği parmaklardan iz alındı. Yapılan parmak izi eşleşmesinde şahsın 16 Şubat'da Antalya'nın Manavgat ilçesinden ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Y. A. (21) olduğu, şahsın kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğunu öğrenildi. Polis Arıcı'nın ailesine haber verdi. Ceset ise otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Polis cesedin üzerinde yaptığı incelmede cebinden 30 lira para ve Nevşehir ilinde balona binmek için aldığı bileti buldu. Ailesiyle yapılan görüşmede 2 yıldır A.'nın kendileriyle arasının iyi olmadığı, 2010 yılında da kaybolduğunu 16 Şubat'tan bu yana A.'yı aradıklarını en büyük hayalinin Nevşehir'de balona binip o manzarayı seyretmek olduğunu söylediği öğrenildi. Polis A.'nın intihar ettiğini değerlendirirken, cesedin yaklaşık 1.5 aylık olduğu, kendini ipe astığı zamanla çürüme olduğu için başının kopup aşağı düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.