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03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:26

Kilis'in karşısındaki terörist hedefler obüslerle vuruldu

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları Parsa Dağı'ndan taciz ateşi açınca topçu birlikleri anında karşılık verdi. Ateşin açıldığı bölge, angajman kuralları çerçevesinde Kilis'te konuşlu birlikler tarafından vuruldu.

Kilis'in karşısındaki terörist hedefler obüslerle vuruldu
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Kilis'in karşısındaki terörist hedefler obüslerle vuruldu

Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı'ndan Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı.

Ateşin açıldığı bölge, angajman kuralları çerçevesinde Kilis'te konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla misliyle ateş altına alındı.

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden Türkiye tarafına akşam saatlerinde taciz ateşi açıldı. Ateşin açıldığı bölge, uluslararası angajman kuralları çerçevesinde sınır hattında konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla hedef alındı.

Belirlenen hedefler, fırtına ve obüslerle misliyle ateş altına alındı. Sınırdaki top atışlarının sesi, kent merkezinden de duyuldu.
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