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28 Haziran 2017 Çarşamba 20:46

Kilis'te askeri araç devrildi, 1 şehit 6 yaralı var

Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, biri asker 6 kişi yaralandı.

Kilis'te askeri araç devrildi, 1 şehit 6 yaralı var
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Kilis'te askeri araç devrildi, 1 şehit 6 yaralı var

Edinilen bilgiye göre, feci kaza Kilis-Elbeyli yolunun 18. kilometresinde meydana gelde. Piyade Astsubay Şevket Anlıbelik idaresindeki (30) 27 L 1683 plakalı askeri sivil araç, karşı yönden gelen Süleyman Temizkan yönetimindeki 31 ZB 251 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışma sonucunda askeri araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, yaralanan sürücülerin yanı sıra kamyonette bulunan Mehmet Ünal, Deniz Temizkan, Mehmet Temizkan, Ahmet Temizkan, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Piyade Astsubay Şevket Anlıbelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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