Kırmıza civa operasyonu: Tokat'da bu civanın ne işi var

Aksaray'ın ardından ikinci kırmızı civa operasyonu Tokat'ta gerçekleştirildi. Yıllarca varlığı sır gibi saklanan, kimilerine göre nükleer silah ve füze teknolojisinde kullanıldığı ileri sürülen kırmızı civaların mali değerinin 125 bin dolar olduğu bildiriliyor.Tokat'ta kırmızı civa operasyonunda 250 mililitrelik metal tüp içerisinde piyasa değeri 125 bin dolarlık ele geçirildiTokat'ta 250 mililitrelik metal tüp içerisinde ele geçirilen kırmızı civanın piyasa değerinin yaklaşık 125 bin dolar olduğu ve füze yapımı ile nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanılan bir madde olduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri V.T. isimli bir şahsın Denizli'den 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi Tokat'a bir otobüs firması ile gizli bir şekilde getirdiği bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi.Jandarma ekipleri otobüs terminalinde şüpheli maddeyi teslim alan V.T. ile birlikte yanında bulunan İ.T., ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu değerlendirilen maddeye de el konuldu. İncelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine teslim edileceği öğrenilen 'kırmızı cıva' olduğu değerlendirilen maddenin nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanıldığı, oldukça zehirli ve pahalı bir madde olduğu kaydedildi.