Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı: Zamanlama manidar

YAYINEVİ YETKİLİSİ KONUŞTU

Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı oldu.Görgü tanıklarının anlattıklarına göre saldırı bugün saat 16.50 civarında gerçekleşti. Odatv’nin haberine göre, Yüzünü kar maskesiyle gizlediği öğrenilen iki şahıs, yayınevinin Beyoğlu’nda bulunan binasının camlarını kırdı. Şahıslar “Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak kaçtı.Beyoğlu'nda yüzleri maskeli iki kişi, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin önüne gelerek, "Sabahattin Önkibar akıllı olsun" diye bağırdıktan sonra yayınevinin camını çekiçle kırıp, kayıplara karıştıBeyoğlu'nda yüzü maskeli 2 kişi, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin camlarını kırdı. Saat 16.50 sıralarında yüzleri maskeli iki kişi, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Beytülmalcı Sokak'ta bulunan Kırmızı Kedi Yayınevi'nin önüne geldi. İddiaya göre maskeli iki kişiden biri elindeki çekiçle camları kırarken diğeri de "Sabahattin Önkibar akıllı olsun" diye bağırmaya başladı. çekiçli saldırganlar kısa sürede yayınevinden uzaklaştı. Çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme yaptı.Yayınevi yetkilisi Salih Yavuz saldırıyla ilgili olarak, "Bir toplantıdaydım arkadaşlarım hemen haber verince geldim. Saldırıyı düzenleyenler zannediyorum öğlen de keşfe gelen iki genç. Gelip biri kapıyı açarak ‘Sabahattin Önkibar akıllı olsun' diye bağırmış. Bizim yazarımız. Biri de çekiçle camları kırıp aşağı doğru kaçmış. Sabahattin Önkibar'ın Devlet Bahçeli ile ilgili yazdığı kitabı için toplatma kararı çıkmıştı. Sanıyorum o kitapla ilgili herhalde bir saldırı oldu. Öyle düşünüyoruz. Daha önce herhangi bir uyarı olmadı bu şekilde. Zaten mahkemeye yansıyan bir olay. Biz toplatma kararına itiraz ettik, mahkeme tarafından itirazımız kabul görmedi. Dolayısıyla kitabın satışını şu an zaten yapmıyoruz. Ama herhalde kitabın çıkması yeterince rahatsızlık vermiş" dedi.