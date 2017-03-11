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11 Mart 2017 Cumartesi 20:13

Kıskanç sevgili kafeteryada dehşet saçtı, 8 yaralı var

Trabzon'da bir kafeteryada kız arkadaşını başka bir erkekle konuşurken gören 30 yaşındaki Ö.K. silaha sarıldı. 8 yaralı var.

Kıskanç sevgili kafeteryada dehşet saçtı, 8 yaralı var
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Kıskanç sevgili kafeteryada dehşet saçtı, 8 yaralı var

Trabzon haberleri, Kız arkadaşını, kafeteryada bir erkekle otururken gören Ö.K. adlı genç belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı. Kıskançlık yüzünden çıkan tartışmanın ardından silahına sarılan şahıs 8 kişiyi yaraladı.



Trabzon'da 30 yaşındaki Ö.K., kafede kız arkadaşı K.K. ile birlikte oturduğu Ü.G.'yi tabancayla bacaklarından vurdu.

K.K. ve Ü.G. ile, seken kurşunların isabet ettiği 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.50 sıralarında Kemerkaya Mahallesi, Kunduracılar Caddesi'nde meydana geldi. Ö.K., bir kafede Ü.G. ile birlikte gördüğü kız arkadaşı K.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran Ö.K., K.K. ve Ü.G.'nin bacaklarına doğru art arda ateş etti.

K.K. ve Ü.G. ile seken kurşunların isabet ettiği kafe çevredesindeki 6 kişi yaralandı. Kaçmaya çalışan Ö.K., devriye gezen güven timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada polis ekipleri, civarda bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

 
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