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Kız arkadaşlarıyla tatil macerası pahalıya patladı

Marmaris'e gitmek için annesinin aracıyla yola çıkan Gökhan K. adlı genç, yanında iki kız arkadaşıyla dur ihtarına uymayınca polis harekete geçti.

Kız arkadaşlarıyla tatil macerası pahalıya patladı

Marmaris'e gitmek için annesinin aracıyla yola çıkan Gökhan K. adlı genç, yanında iki kız arkadaşıyla dur ihtarına uymayınca polis harekete geçti.

01 Haziran 2018 Cuma 16:54
Kız arkadaşlarıyla tatil macerası pahalıya patladı

Kız arkadaşlarıyla tatil macerası pahalıya patladı

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Gökhan K. ile iki kız arkadaşı yolda güvenlik uygulamasıyla karşılaştı. Dur ihtarına uymayınca takip başladı. Berna Ç. ve Ayşin H. adlı kızları çalılıkların arasında bırakarak kaçan Gökhan K. güçlükle yakalandı.


Annesine ait otomobili alan Gökhan K., kız arkadaşlarıyla Marmaris'e gitmek üzere yola çıktı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü polis ve jandarmayı harekete geçirdi. Genci polis müdürü de ikna edemedi, ekipler Gökhan K.'yi, yaklaşık yarım saat sonra patika yolda yürürken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Gökhan K. kesilen 4 bin TL para cezasının ardından iki arkadaşıyla birlikte serbest bırakıldı

Marmaris'te, sürücüsü 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, güvenlik güçlerini polis ve jandarmayı harekete geçirdi. Kovalamacayla, yanındaki 2 kız arkadaşıyla birlikte dağlık alanda yakalanan sürücü Gökhan G.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücüye para cezası kesilirken, otomobil ise emniyet otoparkına çekildi.

Edinilen bilgilere göre, Marmaris'te annesine ait otomobili alan 26 yaşındaki Gökhan K., kız arkadaşları 26 yaşındaki Berna Ç. ve 21 yaşındaki Ayşin H. ile gece Antalya'dan Marmaris'e gitmek üzere yola çıktı. Marmaris yakınlarındaki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda uygulama yapan ekiplerin dur ihtarına uymayan Gökhan K., yoluna devam etti.

Jandarma, polisin sorumluluk alanına doğru giden araçla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Polis ekipleri, Radar mevkii ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde önlem aldı. Buna karşın bölgeden geçip Yeni Datça Yolu'na giren otomobil sürücüsü, Marmaris Devlet Hastanesi'nden Hamdi Akyüz Sokak'a girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Gökhan K., başarılı olamayınca aracını park ederek yanındaki iki kız arkadaşıyla kaçarak dağlık alana çıktı. Polis ekipleri, çalılıklar arasındaki Berna Ç. ve Ayşin H.'yi yakaladı.

POLİS MÜDÜRÜ İKNAYA ÇALIŞTI

Olay yerinde ekiplerini koordine eden Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, genç kızlardan Gökhan K.'nin alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konduğunu, sürücü belgesini geri almasına 2 ay kaldığını öğrendi. Müdür Yardımcısı Toygun, saklanan Gökhan K.'ye seslenerek, "Kendin gelirsen idari bir işlem yapmayacağım. Sadece ehliyetsiz araç kullanmışsın. Korkacak bir şey yok, çık gel. Bizler sizin güvenliğiniz için varız, korkma canım kardeşim" diye seslendi. Dağda domuz ve dik kayalıklar bulunduğunu, hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Toygun, Gökhan K.'yi ikna etmeyi başaramadı. 

Ekipler Gökhan K.'yi, yaklaşık yarım saat sonra patika yolda yürürken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Gökhan K. kesilen 4 bin TL para cezasının ardından iki arkadaşıyla birlikte serbest bırakıldı. Gökhan K.'nin annesine ait otomobil ise otoparka çekildi.

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