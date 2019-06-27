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Kız cocuklarını taciz eden şüpheliye meydan dayağı

Biri 15, diğeri 11 yaşında iki kız çocuğunu sözlü olarak taciz ettiği ileri sürülen zanlıyı, mahalle sakinleri evire çevire dövdü.

Kız cocuklarını taciz eden şüpheliye meydan dayağı

Biri 15, diğeri 11 yaşında iki kız çocuğunu sözlü olarak taciz ettiği ileri sürülen zanlıyı, mahalle sakinleri evire çevire dövdü.

27 Haziran 2019 Perşembe 07:45
Kız cocuklarını taciz eden şüpheliye meydan dayağı

Kız cocuklarını taciz eden şüpheliye meydan dayağı


Yolda giden iki kız kardeşi sözlü olarak taciz ettiği ileri sürülen şüpheli vatandaşların hışmına uğradı. Linçten polis tarafından kurtarılan şüphelinin eli yüzü kan içinde kaldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kızların babası ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı.

Şüpheliyi polis kurtarırken, kalabalığın linç girişimi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 16.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. B.P. (34) iddiaya göre, yolda yürüyen kız kardeşler N.S. (15) ile Y.S.’yi (11), “Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz” diyerek takip etmeye başladı.

Korkan 2 kız kardeş durumu, baba Kemal S.’ye bildirdi. Hızla kızlarının yanına gelen Kemal S., B.P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, olayı duyan çevredekiler de B.P.’ye saldırdı.


Kalabalık grup, B.P.’yi linç etmek isterken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı.


Eli yüzü kan içinde kalan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisine linç girişimi ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çevredekilerin B.P.’ye vurduğu ve bağırdığı anlar yer aldı.  
 

Tacizciyi linçten polis kurtardı
Tacizciyi linçten polis kurtardı
Tacizci sapığı terlikle döve döve polise teslim ettiler
Tacizci sapığı terlikle döve döve polise teslim ettiler
Tacizciye etek giydirip sokaklarda gezdirdiler
Tacizciye etek giydirip sokaklarda gezdirdiler
Tacizcisini öldürdü, polis böyle teslim aldı
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Otobüsteki tacizciyi meydan dayağı; Vatandaş polise teslim etti
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