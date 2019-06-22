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Kız isteme töreninde maganda katliamı 3 ölü

Afyon'da kız istemeye yaya olarak giden kalabalık grup içinden tabanca ile havaya ateş açan Cemil Kan adlı şahıs iki kişinin ölümüne neden oldu. Kan, olaydan sonra kalp kirizi geçirerek can verdi.

Kız isteme töreninde maganda katliamı 3 ölü

Afyon'da kız istemeye yaya olarak giden kalabalık grup içinden tabanca ile havaya ateş açan Cemil Kan adlı şahıs iki kişinin ölümüne neden oldu. Kan, olaydan sonra kalp kirizi geçirerek can verdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 01:42
Kız isteme töreninde maganda katliamı 3 ölü

Kız isteme töreninde maganda katliamı 3 ölü


Afyon Çay ilçesi Karacaören Beldesi'nde kız isteme geleneğine toplu olarak gidenlerin arasından bir kişinin havaya silahla ateş açması katliama dönde. İki kişi can verdi, havaya ateş açan zanlı da kalp krizi geçirerek öldü. İşte o haberin detayları. 

Afyon'da kız isteme töreni için yola çıkan 20 kiyilik grubun arasında kutlama için tabancayla açılan ateşle vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, silahı ateşleyen şahıs da olay sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre olay, Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesinde yaşandı. Akşam saatlerinde kız isteme merasimi için erkek tarafından kız tarafına yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içinde yer alan gelen Cemil Kan (54), bir süre sonra kutlama amacıyla belinde getirdiği tabancıyı ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlarla Ramazan Başer (64) ile İl Genel Meclis (İGM) Üyesi Bahri Arıkan’ın oğlu Muhammed Nazmi Arıkan (17) ağır yaralandı.

Silahı ateşleyen Cemil Kan da olayın şokuyla fenalık geçirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kan, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası 112 Acil servis ekipleri ve emniyete haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Cemil Kan’ı ve onun silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Kız IstemeAfyonçayKaracaören
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