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04 Temmuz 2017 Salı 11:38

Kız kardeşini evinde kurşuna dizdi; Sinop'ta korkunç cinayet

Sinop'un Durağan İlçesi'nde 40 yaşındaki Ercan Ö., tartıştığı kız kardeşi 35 yaşındaki Dilek Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü. 

Kız kardeşini evinde kurşuna dizdi; Sinop'ta korkunç cinayet
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Kız kardeşini evinde kurşuna dizdi; Sinop'ta korkunç cinayet


Sinop Durağan'da kız kardeşi Dilek Ö'yü katleden Ercan Ö, silahıyla birlikte jandarmaya giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sinop'un Durağan İlçesi Boyalıca Köyü'nde meydana geldi. Eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Dilek Ö. ile ağabeyi 3 çocuk babası Ercan Ö. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Ö., İddiaya göre kız kardeşine tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine eve gelen yakınları ve komşuları Dilek Ö.'yü yerde kanlar içinde buldu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ağabey ise jandarmaya giderek teslim oldu.
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